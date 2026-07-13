Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular

Haftanın ilk gününde yoğun bir güvenlik ve ekonomi ajandasıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki kritik görüşmenin yansımalarını incelerken; Gazze'deki insani durum, ateşkes adımları ve piyasaların gözünü çevirdiği ekonomi başlıklarında atılacak stratejik adımları karara bağlayacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak.

Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak.

Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.

Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak

GAZZE, İRAN VE EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA OLACAK

Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.

Kabine'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.