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Gündem Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular
Gündem

Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine; Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından F-35 programı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gibi Ankara-Washington hattındaki son gelişmeleri değerlendirirken, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımları ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran merkezli çatışmaları masaya yatıracak.

Haftanın ilk gününde yoğun bir güvenlik ve ekonomi ajandasıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki kritik görüşmenin yansımalarını incelerken; Gazze'deki insani durum, ateşkes adımları ve piyasaların gözünü çevirdiği ekonomi başlıklarında atılacak stratejik adımları karara bağlayacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak.

Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak.

Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.

Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak

GAZZE, İRAN VE EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA OLACAK

Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.

Kabine'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak. 

Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor

Gündem

Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular

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