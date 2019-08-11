YTB'den dünyanın dört bir yanına kütüphane projesi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Anadolu Okuma Evi" Projesi ile yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe kaynaklara kolay erişebilmesi ve ana dil yeterliliklerini arttırması için birçok ülkede kütüphane açıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Anadolu Okuma Evi" Projesi ile dünyanın dört bir yanında oluşturulan kütüphaneler aracılığıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe yeterliliklerini arttırması ve kültürel aidiyetlerini koruması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlere ait merkezler ve üniversiteler bünyesinde Türkçe kütüphaneler oluşturuluyor.

Mevcut kütüphanelerin de zenginleştirildiği proje kapsamında halihazırda 7 ülkede 30 Anadolu Okuma Evi kuruldu.

Buna göre Almanya'da 12, Hollanda ve Fransa'da dörder, ABD ve Avusturya'da üçer, Belçika ve Avustralya'da ikişer kütüphanenin aktif şekilde kullanıldığı belirtildi.