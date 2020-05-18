YTB ve UID'den Fransa'daki mülteci kampına yardım

BRÜKSEL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Fransa'daki Calais mülteci kampına gıda, maske ve dezenfektanlardan oluşan yardım kolileri dağıttı.

UID Belçika Başkanı Basir Hamarat, "Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Maske ve dezenfektanları kendimiz ürettik. İnşallah hayırlara vesile oluruz." açıklamasında bulundu.

Belçika-Fransa sınırında bulunan Calais mülteci kampına 2 kamyon ve 13 araç ile giden ekip, mültecilerin çok zor şartlarda yaşadığını görüntüledi.

Gıda ve barınak sıkıntısı yaşayan mültecilere 3 bin bebek bezi, 2 bin maske, bin dezenfektan, 300 gıda kolisi, 200 çadır, 200 yatak tulumu ile çocuk elbiseleri ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki liman kenti Calais'de bulunan ve "Vahşi Orman" olarak adlandırılan mülteci kampı Fransız polisi tarafından yıkılmıştı. Burada bekleyen mülteciler İngiltere'ye geçmeye çalışıyor.