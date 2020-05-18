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YTB desteğiyle ABD’deki Türk STK'lardan Müslüman topluma yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:53:45 -
YTB desteğiyle ABD’deki Türk STK'lardan Müslüman topluma yardım

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle ABD’deki Türk sivil toplum kuruluşları (STK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Müslümanlara ramazan ayı için yardım ulaştırıyor.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, YTB'nin başlattığı "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kurduğu STK’lar desteklenerek salgına karşı dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetleri yürütülüyor.

Program kapsamında ABD’de Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile salgına karşı iş birliği halinde çalışmalar yürüten YTB, ABD'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda salgının başladığı günden beri ABD’de tespit edilen ailelere aylık destekler yapılıyor, maske ve hijyen malzemeleri sağlanıyor.

Ramazan ayı ile birlikte ABD’deki Müslüman toplulukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu kapsamda iftar ve sahur için kumanyalar hazırlandı.

YTB desteğiyle TASC organizasyonunda Türk STK’lar tarafından yürütülen çalışmalarla ABD'deki Müslüman topluluklar için gıda, hijyen malzemeleri ve sağlık ekipmanlarının desteğine başlandı. Muslim American Society, Islamic Circle of North America Headquarters, Muslim Ummah of North America ve Islamic Center of Passaic County Masjid dernekleri de çalışmalara 100’er kolilik gıda yardımı yaptı.

Turkish American Arts Society of New York Derneği de ramazan ayında salgından dolayı vakitlerini evde geçiren çocuklara Karagöz-Hacivat oyun setleri hazırladı. Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için hazırlanan oyun setleri gıda kolileri ile birlikte dağıtılıyor.


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