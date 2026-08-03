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Gündem Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi! Munzur Vadisi’nde orman yangını çıktı
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Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi! Munzur Vadisi’nde orman yangını çıktı

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Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarındaki Venk bölgesinde orman yangını çıktı...

Tunceli’nin Munzur Vadisi Milli Parkı’nda akşam saatlerinde yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti.

 

Yangın, akşam saatlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Venk bölgesinde çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki ormanlık alana yayılmasının önlenmesi için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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