YTB desteğiyle ABD’deki müslüman toplumlara gıda ve hijyen malzemeleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle ABD’de Türk STK Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden etkilenen Müslüman toplumlara Ramazan ayı için gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırarak çocuklar için Karagöz-Hacıvat setleri dağıtıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kurmuş olduğu STK’ları destekleyerek Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Program kapsamında ABD’de Turkish American National Steering Committee (TASC) ile salgına karşı işbirliği halinde çalışmalar yürüten YTB, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Salgının başladığı günden beri ABD’de tespit edilen ailelere aylık destekler yapılırken maske ve hijyen malzemeleri de sağlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de ABD’deki Müslüman toplumların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar başlatılırken iftar ve sahur için kumanyalar hazırlandı.

YTB desteğiyle TASC organizasyonunda Türk STK’lar tarafından yürütülen çalışmalarla Müslüman toplumun farklı kesimlerine yönelik hazırlanan gıda, hijyen malzemeleri ve sağlık ekipmanlarının desteğine başlandı. MAS-NY Muslim American Society, ICNA Islamic Circle of North America Headquarters, MUNA Muslim Ummah of North America ve CPC Islamic Center of Passaic County Masjid dernekleri ise çalışmalara 100’er kolilik gıda yardımı yaptı. TAASNY Turkish American Arts Society of New York Derneği de Ramazan ayında salgından dolayı vakitlerini evde geçiren çocuklar Karagöz ve Hacivat oyun setleri hazırladı. Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için hazırlanan oyun setleri gıda kolileri ile birlikte dağıtılıyor.