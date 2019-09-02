YTB bursuyla Türkiye'de eğitim görecek Mısırlı öğrenciler Kahire'de buluştu

KAHİRE (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan 2019 Türkiye Burslarını kazanan Mısırlı öğrenciler başkent Kahire'de bir araya geldi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda, Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılan toplantıya, 100 civarında öğrencinin yanı sıra Mısır'da eğitim gören Türk öğrenciler ve Türkiye’de YTB bursları kapsamında halen eğitim gören bazı öğrenciler de katıldı.

Türkiye’nin Mısır Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur ve Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz’ın konuşmalarının ardından, Mısır’da El-Ezher Üniversitesini bu yıl bitiren Furkan Pür ve YTB bursları kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mısırlı İsra Hilmi deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Şaban Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Türkiye’de eğitim, barınma ve yolculuk gibi farklı konulardaki tereddütlerini gidermek ve sorularını cevaplandırmak amacıyla böyle bir program organize ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini büyük oranda gidererek amaçlarına ulaştıklarını kaydeden Karataş, “onları Türkiye’ye uğurlarken sıcak bir kaynaşma ortamı oluştu ve güzel mesajlar verildi. Bizim için mutlu bir gündü.” Dedi.

Öğrencilerden Duha Salah Abdulazim ise Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim göreceğini söyledi. Kabul edildiği haberini alınca mutluluktan ağladığını ifade eden Abdulazim, "Çok mutluyum, diğer taraftan da bir sorumluluk duygusu da hissediyorum.” İfadesini kullandı.

Kahire’nin Helvan bölgesinde yaşadığını anlatan Tuka Muhammed ise “Türkiye’de üniversite okuma hayallerime ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

Bazı öğrenci velilerinin de katıldığı programın ardından misafirlere çay, meyve suyu ve yiyecek ikram edildi.