YSK'ya itiraz süresi bugün doluyor
14 Mayıs seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süresi bugün sona eriyor. İtirazların karara bağlanmasıyla YSK kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.
Seçim takvimine göre sandık kurulu kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK'ya itiraz edilebiliyor.
İtiraz sürecinin başlamasıyla ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulu itirazlar hakkında kararlarını verdi.
Bugün il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek.
YSK bu itirazları karara bağlayacak ve 19 Mayıs'ta kesin seçim sonuçları ilan edilecek.
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