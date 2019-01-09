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YSK'nın uygulayacağı seçim yasakları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları ilan edildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 01:08
YSK'nın uygulayacağı seçim yasakları belli oldu

 Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 01:08
  1. Yüksek Seçim Kurulu
  2. YSK
  3. 31 Mart seçimleri
  4. 2019 yerel seçimler

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