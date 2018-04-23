YSK'dan açıklama geldi! İşte seçime girecek partiler

Açıklamada, TBMM Başkanlığı'nın 22 Nisan tarihli yazılı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Nisan tarihli yazısı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda, illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş partilerin AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, SP ve Vatan Partisi olarak belirlendiği kaydedildi.



''GERÇEĞİ YANSITMAYAN AÇIKLAMALAR TÜRK DEMOKRASİSİNE ZARAR VERMEKTEDİR''



TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesinin gerektiği ve TBMM Başkanlığı'nın yazısında bu partilerin AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olarak bildirildiği ifade edildi. Açıklamada AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin seçimlere girebileceğine karar verildiği belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven sosyal medyadaki YSK'yi yıpratıcı açıklamalara tepki gösterdi. Güven, "YSK anayasal bir kurumdur, herkese lazımdır. Titizlikle korunmalıdır. Tenkit mutlaka olacaktır, tenkit edilmeyi kabul ederiz, ancak yıpratıcı şekilde, gerçeği yansıtmayan konuşmalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar vermektedir" dedi.