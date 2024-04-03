YSK'dan Abdullah Zeydan hakkında karar!

DEM Parti bir yandan PKK terör örgütü ile işbirliği içinde Van ile birlikte Güneydoğu'da birçok ilin sokaklarını savaş alanına çevirirken diğer yandan da bahane ettiği Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesine ilişkin YSK'ya itiraz etti. Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki itirazını kabul etti.

Mazbata kuruldaki 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilecek.

Teröristleri sokaklara döken DEM'den açıklama!

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.