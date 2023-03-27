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Gündem YSK Başkanı Yener'den açıklama! İşte adaylar
Gündem

YSK Başkanı Yener'den açıklama! İşte adaylar

Yeniakit Publisher
2023-03-27 21:56:00 -
YSK Başkanı Yener'den açıklama! İşte adaylar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yener, kurulda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenler için 22 Mart'ta başlayan teklifte bulunma sürecinin bugün saat 20.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Seçmenlerce teklifte bulunma sürecinin sonunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için 1544, İrfan Uzun için 1263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478 ve Davut Turan için 122 teklif verildiğini ifade eden Yener, toplam 332 bin 156 seçmenin teklifte bulunduğunu dile getirdi.

Sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Yener, şöyle "Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dedi.

YSK'nin seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı geçici aday listesinin yarın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla itiraz süreci başlayacak. İtirazların YSK tarafından karara bağlanmasının ardından 31 Mart'ta cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
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