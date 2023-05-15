YSK Başkanı Yener, 'yurt dışı' seçim oylarıyla ilgili canlı yayında son dakika kritik açıklama yaptı! Açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, oy sayımı işlemi başladı.

YSK BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı son açıklamada, "YSK'nın sistemine yurt içinden %72, yurt dışından %12 sandık veri girişi yapıldı. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır." dedi.

SEÇİMLERE KATILIM ORANI YÜZDE 86,3

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre; Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nde katılım oranı belli oldu. Buna göre seçime katılım oranı yüzde 86,3 oldu.



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