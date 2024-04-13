YSK 22 başvuruyu ele aldı! Kütahya kararı
31 Mart seçimlerine ilişkin yapılan 22 başvuruyu ele alan Yüksek Seçim Kurulu, kararını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin itirazlara ilişkin mesaisini sürdürüyor.
22 İTİRAZ ELE ALINDI
İtirazlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kütahya Belediye başkanlığı için yapılan başvurusu da yer aldı.
TAMAMI REDDEDİLDİ
Kütahya’daki seçimi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) adayı Alim Işık yüzde 29,25 oyla ikinci sırada tamamlamıştı.
YSK’nin ret kararı verdiği başvurular şöyle:
Yozgat – Yeniköy
Isparta – Senirkent
Adıyaman – Besni
Batman – Sason
Batman – Gercüş
Erzincan – Refahiye
Balıkesir – Manyas
Balıkesir – İvrindi
Diyarbakır – Kayapınar
Mardin – Ömerli
Karaman – Ayrancı
Kahramanmaraş – Onikişubat
Hakkari – Şemdinli
Bayburt – Aydıntepe
Bitlis – Güroymak
Ordu – Akkuş
Ordu – Kabadüz
Iğdır – Tuzluca
Yozgat – Kadışehri
Kütahya – Emet