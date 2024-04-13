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Gündem YSK 22 başvuruyu ele aldı! Kütahya kararı
Gündem

YSK 22 başvuruyu ele aldı! Kütahya kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 19:08:00 -
YSK 22 başvuruyu ele aldı! Kütahya kararı

31 Mart seçimlerine ilişkin yapılan 22 başvuruyu ele alan Yüksek Seçim Kurulu, kararını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin itirazlara ilişkin mesaisini sürdürüyor.

22 İTİRAZ ELE ALINDI

İtirazlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kütahya Belediye başkanlığı için yapılan başvurusu da yer aldı.

TAMAMI REDDEDİLDİ

Kütahya’daki seçimi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) adayı Alim Işık yüzde 29,25 oyla ikinci sırada tamamlamıştı.

YSK’nin ret kararı verdiği başvurular şöyle:

Yozgat – Yeniköy

Isparta – Senirkent

Adıyaman – Besni

Batman – Sason

Batman – Gercüş

Erzincan – Refahiye

Balıkesir – Manyas

Balıkesir – İvrindi

Diyarbakır – Kayapınar

Mardin – Ömerli

Karaman – Ayrancı

Kahramanmaraş – Onikişubat

Hakkari – Şemdinli

Bayburt – Aydıntepe

Bitlis – Güroymak

Ordu – Akkuş

Ordu – Kabadüz

Iğdır – Tuzluca

Yozgat – Kadışehri

Kütahya – Emet

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