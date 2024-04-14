YSK 11 itirazı değerlendirdi

YSK, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam etti. Saat 14.00'te toplanan Kurul, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından, 4 partinin 11 seçim bölgesi için yaptığı itirazları karara bağladı.

Karara göre, AK Parti'nin; Gümüşhane'de seçimlerin iptali, Ağrı'da oyların yeniden sayılması ile Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Bükardi beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talepleri reddedildi.

MHP’nin; Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal edilmesi sonucunda iptalin kaldırılmasına yönelik talebi ve Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbata iptaline ilişkin itirazları reddedildi.

CHP'nin; Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

İYİ Parti’nin; Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptaline ilişkin talepleri reddedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN SİVEREK İÇİN İTİRAZ

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Tandoğan ve Yeniden Refah Partisi Siverek Belediye başkan adayı Hasan İzol, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan seçimlere ilişkin YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu. İtirazın ardından YSK önünde açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Tandoğan, "Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığı seçimleri olağanüstü itirazı için Yeniden Refah partisi adına başvurmuş bulunuyoruz. 31 Mart Pazar günü yapılan sayım neticesinde AK Parti adayı 64 oy farkıyla kazanmıştı. Bu neticede İlçe Seçim Kurulunda sandıklar tekrar sayılmıştır. 1369, 1370 ve 1371 numaralı sandıklarla ilgili usulsüz bir sayım yapılmıştır. İlçe Seçim Kuruluna tanınmayan biri gelmiş, 'bu sandıklarla ilgili itirazımız var, şaibe var' demesi üzerine AK Parti temsilcisi Siverek İlçe Seçim Kurulu'na müracaat etmiş, bu 3 sandığın yeniden sayılmasını talep etmiştir. İlçe Seçim Kurulu da usulsüz bir şekilde bu 3 sandığı tekrar saymıştır. Bu 3 sandığın sayımı neticesinde nasıl oluyorsa AK Parti'nin oyları 3 sandıkta da artıyor. Yeniden Refah Partisi'nin oyları ise 3 sandıkta da azalıyor. Bu 3 sandıktan biri Şanlıurfa Belediye Başkanımız Kasım Gülpınar'ın köyü olan bir sandık. Bu sandığın bu işin içinde olması Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde kuvvetli şüphe uyandırmıştır" ifadelerini kullandı.

'18 ADET BURUŞTURULMUŞ OY PUSULASI ÇIKTI'

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Siverek Belediye başkan adayı Hasan İzol ise "Bu hukuksuzluğun peşini bırakmamak adına seçmenlerimizin iradesine sahip çıkmak için Ankara'ya geldik. Bu durumun önemle altını çizmek isterim AKP'nin itirazları yetkisiz yapılmıştır. Açılan sandıklarda tutanaklarda olmayan 18 adet buruşturulmuş oy pusulası çıkmıştır. Bunun nedenini sorduğumuzda bir cevap alamadık. Oy torbalarının muhafaza edildiği yere farklı girişlerin olması, torbalardan çıkan buruşuk oy pusulaları ve her üç sandıkta da ıslak imzalı tutanaklarına muhalif sonuçların çıkması oy torbalarında sonradan bir değişiklik yapılması ihtimalini ayan beyan ortaya koymaktadır" dedi.

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci bugün saat 17.00'de sona erdi.

Kaynak: İHA