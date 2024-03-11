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Siyaset YRP’nin kararı akla da aykırı, siyasete de..
Siyaset

YRP’nin kararı akla da aykırı, siyasete de..

Yeniakit Publisher
2024-03-11 10:52:00 - 2024-03-11 10:55:45
YRP’nin kararı akla da aykırı, siyasete de..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "YRP’nin kararı akla da aykırı, siyasete de.." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, özellikle İstanbul ve Ankara’da AK Parti adaylarının kaybetmesi sonrası Yeniden Refah Partisi’nin seçime kendi başına girme kararının sorgulanacağını, CHP’nin kazanmasına neden olduğu için büyük tepkilere maruz kalacaklarını söyledi. Karahasanoğlu, Yeniden Refah’ın adaylarını çekmesi durumunda, AK Parti adayları kazanırsa YRP’nin haklı olarak övüleceğini belirtti.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

Mahalli seçimlerde, Yeniden Refah Partisi’nin, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlikte girdiği Cumhur İttifakı ile anlaşamaması ve kendi adayları ile seçime girme kararı üzerinden ihtimalleri dillendirelim..

Ben İstanbul diye yazacağım.

Siz onu Ankara’yı da katarak anlayın.. Diğer illerimizi de katarak anlayın..
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Yeniden Refah Partisi’nin, son anda bir karar değişikliğine gitmesi de dahil seçim sonuçlarını değişik ihtimallere göre değerlendirelim..

1) AK Parti, İstanbul’u kazandığını varsayalım..

Bu durumda Yeniden Refah Partisi’nin seçime kendi adayı ile girme kararı, halk nezdinde nasıl karşılanmış olacak?

“YRP’nin bir ağırlığı yok. YRP kendi adayını çıkarmasına rağmen, Cumhur İttifakı seçimi kazandı. Cumhur İttifakı’nın YRP’ye ihtiyacı yok..”

Böyle bir kanaat, YRP’nin ideolojik söylemlerinin de toplum nezdinde değersizleşmesine sebep olmayacak mı?

AK Parti’nin seçimi kazanmasını da, aslında ikiye ayırabiliriz..

AK Parti seçimi açık ara ile kazanırsa, YRP’nin aday çıkartmış olması, belki çok fazla tartışılmaz, bu durum unutulur gider.. Bu ihtimalde dahi, AK Parti’nin belli bir kısmı, bu “ihanet” olarak şimdiden nitelendirilen kararı, unutmayacaktır.. Bu durum da, YRP’nin büyümesi değil, küçülmesine, en azından yerinde saymasına yol açacaktır..

AK Parti’nin seçimi galip bitirmesinin ikinci alt başlığında, küçük bir farkla belediye başkanlığının kazanıldığını düşünün.. O ihtimalde, AK Parti tabanında, ister istemez, YRP’ye karşı bir olumsuz kanaat oluşmayacak mı?..

“Az kalsın bize kaybettireceklerdi.. YRP emin ellerde değil” kanaati ağır basmayacak mı?

Hatta daha vahimini söyleyeyim, belki Cumhur İttifakı’nın tüm tabanını da etkileyecek şekilde, içlerinde YRP’ye nefret duyacaklara hazır bir ortam oluşmayacak mıdır?

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