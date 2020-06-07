Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu: Küresel finans sistemi 5 aşamada çökecek

Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, küresel finans sisteminin çöküşüne ilişkin yazar James Rickard'ın öngörülerini sosyal medya hesabından paylaşlaştı.

Rickards'a göre küresel finans sisteminin 5 aşamada çökeceğini ifade eden Kurtoğlu, bu aşamaların ise İşsizlik, İflaslar, Mortgage ve diğer kredilerin ödenememesi ile bankaların iflası, gıdaya erişim sıkıntısı ve sosyal patlama ile sıkıyönetim-askeri yönetimler diye sıraladı.

Kurtoğlu, bu aşamalardan ilk ikisinin geçildiğini, sonrabahdan itibaren de kalan 3 unsurun geleceği uyarısında bulundu.

İşte Kurtoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı o öngörüye ilişkin mesajı:

Kurtoğlu, küresel güç savaşları ile ilgili 1 Haziran'da yaptığı yorumda ise ABD'deki seçimi işaret etmişti.

Kurtoğlu'nun ABD ulus devleti ile finans oligarşisi arasında geçtiğini belirttiği savaşın kazanına ilişkin tahmini ise şöyleydi:

"Kim kazanır diye soruyorsunuz. ABD merkezli milli/ulus devletlermi yoksa City/Londra -Çin merkezli küreselci bankerler/Finans oligarşisi mi? 3Kasım 2020 de Amerkadaki başkanlık seçimi belirleyici unsur. Yani Abd’de kim kazanırsa Dünyada da o taraf kazanacak. Her ülke etkilenecek."

James Rickards kimdir?

James Rickards, Araştırma - İnceleme - Kuram, Fotoğraf, Sinema, Tiyatro, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kur Savaşları, Senaryo Yazımı, Çöküşe Giden Yol olarak sayılabilir.

James Rickards tarafından yazılan son kitap "Çöküşe Giden Yol", Destek Yayınları tarafından okurların beğenisine sunuldu.