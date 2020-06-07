Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu: Küresel finans sistemi 5 aşamada çökecek
Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, küresel finans sisteminin 5 aşamada çökeceğini açıkladı. Bu iddiasını James Rickards'a dayandıran Kurtoğlu, bu beş aşamadan 2'sinin sonuçlandığını, kalan 3 aşamanın ise sonbaharın ardından geleceğini söyledi.
Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, küresel finans sisteminin çöküşüne ilişkin yazar James Rickard'ın öngörülerini sosyal medya hesabından paylaşlaştı.
Rickards'a göre küresel finans sisteminin 5 aşamada çökeceğini ifade eden Kurtoğlu, bu aşamaların ise İşsizlik, İflaslar, Mortgage ve diğer kredilerin ödenememesi ile bankaların iflası, gıdaya erişim sıkıntısı ve sosyal patlama ile sıkıyönetim-askeri yönetimler diye sıraladı.
Kurtoğlu, bu aşamalardan ilk ikisinin geçildiğini, sonrabahdan itibaren de kalan 3 unsurun geleceği uyarısında bulundu.
İşte Kurtoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı o öngörüye ilişkin mesajı:
Kurtoğlu, küresel güç savaşları ile ilgili 1 Haziran'da yaptığı yorumda ise ABD'deki seçimi işaret etmişti.
Kurtoğlu'nun ABD ulus devleti ile finans oligarşisi arasında geçtiğini belirttiği savaşın kazanına ilişkin tahmini ise şöyleydi:
"Kim kazanır diye soruyorsunuz. ABD merkezli milli/ulus devletlermi yoksa City/Londra -Çin merkezli küreselci bankerler/Finans oligarşisi mi? 3Kasım 2020 de Amerkadaki başkanlık seçimi belirleyici unsur. Yani Abd’de kim kazanırsa Dünyada da o taraf kazanacak. Her ülke etkilenecek."
James Rickards kimdir?
James Rickards, Araştırma - İnceleme - Kuram, Fotoğraf, Sinema, Tiyatro, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kur Savaşları, Senaryo Yazımı, Çöküşe Giden Yol olarak sayılabilir.
James Rickards tarafından yazılan son kitap "Çöküşe Giden Yol", Destek Yayınları tarafından okurların beğenisine sunuldu.