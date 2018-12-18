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YPG'yi korku sardı! Tünellerle yer altı şehri kuruyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlayacağının sinyalini vermesinin ardından terör örgütünü panik sardı. Türki askerinin operasyonundan korkan TPG'li teröristler tüneller kazmaya başladı.

18 Aralık 2018 Salı 10:55
YPG'yi korku sardı! Tünellerle yer altı şehri kuruyorlar

Suriye iç savaşının ardından PKK/PYD'li teröristler, Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattının Suriye tarafındaki topraklarda kontrolü ele geçirdi. Birçok noktayı diğer terör örgütlerinden aldıktan sora Arap ve farklı etnik kökenli Suriyelileri göçe zorlayarak bulundukları bölgelere Kürt kökenlileri yerleştirerek nüfusun demografik yapısını bozan teröristler, ilan ettikleri sözde üç kanton olan Cezire, Kobani ve Afrin'in birleştirmek için geçmiş dönemde çeşitli denemeler yaptı. Türkiye'nin 2016 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat Nehrinin batısına geçmeleri engellenen teröristlerin, sözde Afrin kantonu bölgesi de Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak özgürleştirildi.

Fırat'ın doğu yakasında kalan ve Türkiye'nin sınır güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için yeni bir harekat gündeme geldi. Bu harekatın gündeme gelişinin ardından TSK birlikleri sınır hattında, Özgür Suriye Ordusu güçleri sınırın Suriye tarafında teyakkuz durumuna geçti. Sınır hattında yaşananların ardından paniğe kapılan teröristler ise Fırat'ın doğusunda savunma amaçlı hazırlıklara başladı.

Daha önce özgürleştirilen Afrin'de olduğu gibi Fırat'ın doğusundaki neredeyse her tepe ve yüksek noktaya teröristler tarafından gözetleme kuleleri inşa edildi. Mevcut siper ve mevzilerini takviye edilen kum torbalarıyla güçlendiren teröristler, olası taarruza karşı kendilerini koruyabilmek adına yeni mevziler kazıp, hendekler oluşturdu.

Tünellerle yer altı şehri kuruyorlar

Fırat'ın doğusunda kara harekatına karşı bulundukları yerleşim alanlarının etraflarına derin hendekler kazarak askerin ve araçların ilerlemesini engellemeyi hedefleyen teröristlerin en büyük korkusu ise hava bombardımanı. Havadan gelecek olan harekatlar karşısında çaresiz olan teröristler, rahat hareket edebilmek ve hedef olmamak adına Fırat'ın doğu yakasının her noktasına tüneller kazıyor. Teröristler özellikle gözetleme kulelerinin altına beton, mağaraların olduğu bölgelerde ise makine ve el yardımıyla tünel inşa ediyor. Teröristlerin bu yöntem ile hem havadan gelecek bombardımana karşı korunmayı hem de birkaç farklı noktadan çıkışı bulunan tünellerde ilerleyerek İHA ve SİHA'lara görüntü vermeden rahat hareket etmeyi hedefliyor.

Teröristlerin son günlerde ağırlık verdikleri tünel inşası ile Fırat'ın doğusuna adeta yer altı şehri kurdukları belirtildi. Fırat'ın doğusunda bulunan sivillerin yerleşim alanlarını terk etmesine uyguladığı baskı ile engel olan teröristler, olası harekatta sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediği de kaydedildi.

Fırat'ın doğusundaki ilk nokta olan Ayn-el Arap kentinin kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan teröristlerin mevzilerini son birkaç gün içerisinde güçlendirdikleri ve üzerlerini brandalar ile kapatarak hem yağmurdan korunmaya çalıştıkları, hemde İHA ve SİHA'ların görüşünü engellemeye çalıştıkları görüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:55
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Ordu
  4. fıratın doğusu
  5. YPG

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan57 dk önce
    ALLAH resülü bir hadisinde Müslüman 1 kez aldanırı 2 kez aldanır 3 kez aldanırsa ahmaktır buyuruyor ABD nin piçleri bizleri yıllardır 100 lerce kez aldattı nasıl basiretsiz idarecilerimiz varki hala aldatmaya devam ediyor
  • ali uysalali uysal1 sa önce
    Sağ ele geçenleri ı gebertmiyelim Metro çalışmalarında kullanalım.

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