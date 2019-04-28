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YPG/PKK'dan Türkiye için hain plan! Mektup yazarak kışkırttılar

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG’nin İngiltere yapılanması, çeşitli sanatçı, akademisyen ve yazarların da imzaladığı kışkırtıcı bir mektubu, İngiliz Hükümetine göndererek Türkiye’ye baskı yapılmasını istedi.

28 Nisan 2019 Pazar 15:35
YPG/PKK'dan Türkiye için hain plan! Mektup yazarak kışkırttılar

YPG-PYD terör örgütünün İngiltere örgütlenmesini oluşturan Peace in Kurdistan, (Kürdistan’ta Özgürlük) Democratic Kurdish People’s Assembly UK, (Birleşik Krallık’taki Demokratik Kürt Halkları Meclisi) Roj Women Assembly (Roj Kadın Meclisi) ve Kurdistan National Congress (Kürdistan Ulusal Kongresi) adlı sözde dernekler İngiltere’yi Türkiye’ye karşı kışkırtmayı planlayan hain bir organizasyona imza attılar.

İngiltere'de tanınan isimlerin oluşturduğu ve aralarında Milletvekilleri, STK yöneticileri, gazeteciler, akademisyenler, müzisyenler, aktivistler, sanatçılar ve yazarların da olduğu 150'ye yakın ismin imzasını alarak İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'a mektup yazdılar. Türkiye'de 7 bin Kürt mahkumun açlık grevinde olduğunu, grevlerin Avrupa geneline yayıldığını iddia eden terörist gruplar İngiltere’den taleplerde bulunacak kadar ileri gitti.

Elebaşı için baskı

Mektupta, İngiltere’nin derhal harekete geçerek açlık grevindeki mahkumların taleplerinin gerçekleşmesi için Türkiye’ye baskı yapılması gerektiği, terörist başı Öcalan’ın Kürtlerin lideri olduğu iddiasının kabul ettirilerek Türkiye’nin vatandaşı olan Kürtlerle masaya oturması gerektiği, Öcalan’ın kaldığı İmralı’nın hem İngiliz hem de Avrupa İşkencenin Önlenme Komitesi (CPT) tarafından detaylı şekilde incelenmesi istendi. ''Açlık grevindekileri yüzüstü bırakmayın'' ifadesinin yer aldığı hain mektupta Jeremy Hunt aracılığıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na baskı yapılması istendi. 

Başbakan'a da yazmışlardı

Şubat ayında da İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir mektup yazan örgüt, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı nedeniyle telaşa kapılarak bölgede insiyatifi İngiltere'nin almasını istemişti. Örgüt Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu karşısında hapsettikleri DEAŞ'lı teröristlerin bazılarını serbest bırakma tehdidini de üstü kapalı şekilde yapmıştı.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 15:35
  1. YPG/PKK
  2. YPG'nin İngiltere kolu
  3. Türkiye için hain plan
  4. Skandal mektup
  5. Teröristler

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