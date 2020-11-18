YPG/PKK, petrol zengini Deyrizor'un sakinlerini yakıttan mahrum bırakıyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Beşşar Esed rejimiyle petrol ticaretini ara vermeden sürdüren terör örgütü YPG/PKK, yaklaşan kış mevsiminde petrol zengini Deyrizor ilinde yaşayan halkı yakıtsız bırakıyor.

Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü YPG/PKK, elinde tuttuğu bölgelerde yaşayanları, bu zenginlikten mahrum ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'da YPG/PKK'ya bağlı akaryakıt istasyonları, mazot karneleriyle eylül ayında dağıtılmaya başlanması gereken mazotu yeterli miktarda bulunmadığı veya kalitesinin iyi olmadığı bahanesiyle halka vermiyor.

Böylece YPG/PKK, yakıt desteği vaadiyle kandırdığı bölge halkını, iş birlikçisi tüccarların işlettiği karaborsaya mahkum ediyor.

Terör örgütünün kasıtlı olarak bu uygulamasına maruz kalan ailelerin büyük bir kısmı, ellerindeki karneleri akaryakıt istasyonu işletmecilerine düşük fiyata satarken, karaborsadan yakıtı değerinin yaklaşık 3 katına satın almak zorunda kalıyor.

Karaborsada mazotun litre fiyatı 500 Suriye lirasına (1,5 Türk lirası) denk gelirken, Deyrizorlular geçen sene bu dönemlerde ise tüccarlardan mazotun litre fiyatını yaklaşık 165 Suriye lirasına (0,5 Türk lirası) satın alabiliyordu.

- "Tüccarlar vasıtasıyla halka yüksek fiyata satılıyor"

Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Ziyban beldesi sakinlerinden adını vermek istemeyen bir kişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "SDG'ye (YPG) bağlı akaryakıt dağıtım komisyonları, bölge halkının ellerindeki karneleri tüccarlara veya akaryakıt işletmecilerine satmaları için kasıtlı olarak mazot dağıtımını yapmıyor." dedi.

Elindeki mazot karnesini ucuza sattığını Belirten Ziyban sakini, ihtiyacı olan mazotu karaborsadan, değerinin yaklaşık 3 katına satın aldığını söyledi.

Örgütün rejimle petrol ticareti hakkında da konuşan Suriyeli, "Çıkarılan petrol ya örgüt iş birlikçisi yerel tüccarlar vasıtasıyla halka yüksek fiyata satılıyor ya da herkesin gözü önünde rejim bölgesine kaçırılıyor." diye konuştu.

- YPG/PKK-Esed'in akaryakıt ticareti sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle işgal ettiği bölgelerden çıkardığı petrolü, ABD'nin yaptırım uyguladığı Esed rejimine satmaya devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü, Esed rejimi bölgesine her gün ortalama 500 tırlık petrol satıyor.

AA muhabirleri, kasım ayının ilk haftasında, rejimin terör örgütleriyle ticaretinden sorumlu, ABD'nin yaptırım listesindeki milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı'ya ait petrol tankerlerini, terör örgütünün işgalindeki bölgelerde görüntülemişti.

- Deyrizor'daki enerji kaynakları

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.