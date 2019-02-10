YPG/PKK Deyrizor'da DAEŞ'e karşı saldırı başlattı

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ile terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DAEŞ'e karşı yeniden saldırı başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile YPG/PKK'lı teröristler, Irak sınırına hakim Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü DAEŞ'in elindeki son belde olan Bagoz'a 4 gün aranın ardından yeniden saldırmaya başladı.

Koalisyon güçleri, dün akşam saatlerinden bu yana beldeye havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

YPG/PKK ile DAEŞ arasında yer yer çatışmalar yaşanırken, koalisyon destekli YPG/PKK'lı teröristler ilerleme kaydedemedi.

YPG/PKK, 4 gün önce DAEŞ ile ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları vermesi için pazarlığa başlamış, iki terör örgütü arasındaki çatışmalar ve koalisyon saldırıları geçici olarak durmuştu.

Terör örgütü YPG/PKK, daha önce de DAEŞ'li teröristlerin güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DAEŞ'in Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DAEŞ'ten elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti ancak şartları kabul etmeyen DAEŞ'li teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü DAEŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta içerisinde DAEŞ'in elindeki toprakların tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DAEŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz’da varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

DAEŞ'in elindeki Bagoz beldesinde sıkışan binlerce sivil ise güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.