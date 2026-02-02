  • İSTANBUL
YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı. Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kamu güvenliği ve düzeninin korunması, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması talimatını verdi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.

Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

