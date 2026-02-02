  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi Ağıla giren kurt 2 saatte 200 koyunu öldürmüştü: Sürüsünü kaybeden vatandaşa ağlatan sürpriz! Bahis mafyasına ağır darbe: Veysel Şahin'in suç ortağı Şeref Yazıcı'nın kirli parasına el konuldu İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?' Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı İstanbul’da yağmur var, rahatlama yok: Barajlarda seviye hâlâ düşük Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola!
Yerel Millete yedireceklerdi! Onlarca kilo domuz eti ele geçirildi
Yerel

Millete yedireceklerdi! Onlarca kilo domuz eti ele geçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Millete yedireceklerdi! Onlarca kilo domuz eti ele geçirildi

Artvin'de jandarma ekiplerince yapılan kontrolde 60 kilo yaban domuzu eti ele geçirilirken, yabancı uyruklu kişiye 34 bin 638 TL idari para cezası verildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Kemalpaşa ilçesinde 60 kilogram yaban domuzu eti ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, 27 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı mevkiinde şüpheli hareketlerde bulunan Gürcistan uyruklu bir şahsın poşetlerinde yapılan aramada, parçalara ayrılmış vaziyette yaklaşık 60 kilogram yaban domuzu eti ile bir adet terazi tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Gürcistan uyruklu şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 34 bin 638 TL idari para cezası uygulandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Artvin genelinde kaçak avcılıkla mücadele başta olmak üzere yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Artvin’de gelenek sürüyor! 7’den 70’e kızak keyfi
Artvin’de gelenek sürüyor! 7’den 70’e kızak keyfi

Yerel

Artvin’de gelenek sürüyor! 7’den 70’e kızak keyfi

ABD’li şirket Artvin’de maden buldu!
ABD’li şirket Artvin’de maden buldu!

Ekonomi

ABD’li şirket Artvin’de maden buldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAMDİ

CEZAYA BAK CEZAYA KOMİK HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNA AHMAKCA AKIL TUTULMASI BİR CEZA ELİNMİ TİTREDİ 500 BİN YAZKİ YAPMASIN
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23