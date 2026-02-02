  • İSTANBUL
Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri
Gündem

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fatih Ürek’in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, cami avlusuna başı açık gelen bazı isimlerin sergilediği lakayıt tavırlar, televizyoncu Armağan Çağlayan’ı bile çileden çıkardı.

 Fatih Ürek’in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, kutsal mekanın maneviyatına gölge düşüren lakayıt tavırlar ve bazı isimlerin cami avlusuna başı açık gelmesi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İslam dininin mukaddesatına yönelik bu umursamazlığa en sert tepki, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan’dan geldi. Çağlayan, "Bir dinin kutsal mekanına girerken o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız; Avrupa'da kiliseye şapkayla girilmiyorsa, cami avlusunda da başı açık olmaz" diyerek inanca saygı duyulması gerektiğini hatırlattı. Manevi değerlerin bu denli hafife alınmasına karşı sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Çağlayan'ın bile tahammül edemediği bu saygısız görüntülerin içerisinde yer alan Gülben Ergen gibi isimlerin tavırları kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Adı 'aile dizisi' ile anılıyordu

Öte yandan, manevi değerlere karşı sergilediği bu lakayıt tavırla eleştiri oklarının hedefi olan Gülben Ergen’in, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Ailem" dizisinde rol alacağı iddiaları kamuoyunda infiale neden olmuştu.

Geçmişte evli olduğu dönemlerde adı sık sık "yasak aşk" skandallarına ve gayri meşru ilişki iddialarına karışan, aile kurumunun kutsallığını hiçe sayan bir yaşam tarzıyla gündemden düşmeyen bir ismin, topluma örnek olması gereken bir "aile" projesinde boy göstermesi büyük bir tutarsızlık olarak değerlendirilmişti.

 

TRT'de oynayacağı iddia edilmişti, yalanlama geldi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber kaynaklarında yer alan, Gülben Ergen'in yeni bir dizi projesiyle TRT ekranlarında yer alacağı yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. TRT, Gülben Ergen'in herhangi bir dizide yer almayacağını duyurdu.

 

 

Cenazeye Yonca Evcimik başı açık olarak katıldı

 

Fatih Ürek hayatını kaybetti
Fatih Ürek hayatını kaybetti

Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Çapa, ölüyü bile reyting fırsatına çevirdi! Fatih Ürek Kore'de mi sahneye çıkıyordu utanmaz!
Çapa, ölüyü bile reyting fırsatına çevirdi! Fatih Ürek Kore'de mi sahneye çıkıyordu utanmaz!

Gündem

Çapa, ölüyü bile reyting fırsatına çevirdi! Fatih Ürek Kore'de mi sahneye çıkıyordu utanmaz!

8
Yorumlar

Meteor

O halde yeni yayınlanacak diziyi izlmemeyiz

Abdullah Çelebi

Bunlar kilise veya havada bu saygısızlığı yapamazlar. Bu ülkede yer içerler ayrıca her türlü saygısızlığı yaparlar.
