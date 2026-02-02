Ağızda Dağılan Un Kurabiyesi Nasıl Yapılır? Püf Noktası Ne?

Un kurabiyesi, Türk mutfağının en sevilen ve yapımı en pratik tatlıları arasında yer alır. Özellikle "ağızda dağılan un kurabiyesi nasıl yapılır" sorusu, tarif arayanların en çok merak ettiği konudur. Bu özel kıvamı yakalamak için doğru malzeme oranları ve pişirme süresi kritik öneme sahiptir. İşte bu meşhur lezzeti evde kolayca hazırlamanız için gereken malzemeler ve detaylı yapılış aşamaları:

Gerekli Malzemeler: 1 paket margarin (oda sıcaklığında) 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı nişasta 1 su bardağı pudra şekeri 3,5 su bardağı un

Un Kurabiyesi Yapılışı ve Şekil Verme Tekniği

Öncelikle margarin ve sıvı yağı derin bir yoğurma kabına alın ve krema kıvamına gelene kadar ezin. Üzerine nişastayı ve pudra şekerini ekleyip karıştırın. Ardından, 3,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamurun kıvamı ele yapışmayan, yumuşak ama kendini tutan bir yapıda olmalıdır. Unu birden eklemek yerine, kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edin.

Hamur kıvamını aldıktan sonra, portakal büyüklüğünde bir parça alıp tezgah üzerinde yuvarlayarak şerit haline getirin. Bu şeridin üzerine çatal yardımıyla hafifçe bastırarak desen verin. Ardından hamur ruleti veya bıçak kullanarak kurabiye boyutlarında kesiniz. Hamurunuzun tamamını bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizin.

Un kurabiyesinin püf noktası, renginin beyaz kalmasıdır. Önceden 160 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzeri kesinlikle kızarmadan fırından çıkartılmalıdır. Pişen ve tamamen soğuyan kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz. Bir adet un kurabiyesi ortalama 72 kalori içermektedir.