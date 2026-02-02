  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Rusya'da uçak düştü! Ölüler var

Rusya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemeler sürerken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Orsk şehri civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak düştü.

 

Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı

Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, uçakta bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde incelemeler sürerken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

