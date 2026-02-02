Ortaya çıktı! Hazırlıklar başladı... O Nuno Tavares buraya gelecek! Beşiktaş'tan çılgın hamle
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'tan Nuno Tavares için çılgın bir hamle geldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 'Her an, her şey olabilir.' diyerek sinyalini verdiği Nuno Tavares transferinde sıcak saatler yaşanıyor..
Sol beke yapacağı takviye için yeniden Lazio'nun Portekizli futbolcusu Nuno Tavares'e yoğunlaşan siyah-beyazlılar ara transfer dönemi kapanmadan son bir hamle daha yaptı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya teklifini 14 Milyon euro olarak güncelledi. Transferde süre azaldı.
Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise Nuno Tavares ile geçtiğimiz günlerde FaceTime üzerinden görüşmüştü. Oyun stilini anlatmış ve İstanbul ve kulübün hakkında bilgi vermişti.
