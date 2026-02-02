EKK’dan kararlılık mesajı: Enflasyonla mücadele çok boyutlu sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kararlılıkla uygulanan programın olumlu etkilerinin makroekonomik ve finansal göstergelere net bir şekilde yansıdığı belirtildi. 2025'te ekonomik aktivitenin, tüketim ve yatırımın dengeli büyümesiyle ılımlı seyrini sürdürdüğü, işsizlik oranının, serinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediği, küresel ticaretteki zorluklara rağmen dirençli ihracat ve güçlü turizm gelirleri sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi yüksek seviyeye ulaştığı, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona erdiği hatırlatılarak, ülke risk priminin önemli ölçüde gerilediğinin ve dış borçlanma maliyetlerinin azaldığının altı çizildi.