YPG’den Esed’e açık teklif! Türkiye’ye karşı birlikte savaşalım

Mehmet Aydın

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı askeri harekattan korkan terör örgütü PKK/YPG, kendisini Mehmetçikten koruyacak çareyi arıyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf’ın Türkiye’yi olası Suriye operasyonundan vazgeçirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ancak Ankara’nın, “geri adım atmadığını” belirtmesi sonrası Demokratik Suriye Güçleri (DSG) takma adını kullanan YPG’de üst düzey sözde yöneticiler Kuzey ve Doğu Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Barzani’ye yakın Rudaw sitesinin haberine göre olağanüstü toplanan terör örgütü yönetiminin Türkiye’yi durdurmak için her yola başvurma kararı aldığı belirtildi. Amerika ve Rusya’dan istediği cevabı alamayan YPG yönetimi toplantısının sonunda, “Operasyonun Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına etki edeceği” ve “Suriye topraklarını Türkiye’nin saldırılarından korumak için” Esed hükümet güçleriyle işbirliği yapmaya hazır olunduğuna vurgu yapıldı.

Açıklama yaptılar

Örgütün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Genel Komutanlık toplantıda, Türk devletinin, Tel Rıfat, Zirgan, Münbiç ve Şehba’ya dönük saldırılarının detaylarını tartıştı. Askeri meclis komutanları bölgelerdeki son gelişmeleri ve bunun sivillerin yaşamına etkisi ile sivilleri koruma yönetimlerini değerlendirdi.” Türkiye’nin saldırılarının Suriye’yi parçalayacağı yalanına yer verilen açıklamada, “Yeni bir saldırının Suriyelileri, Suriye krizinin başladığı sürece götüreceği ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını etkileyeceği iddia edilirken “Türk devletinin olası saldırılarına cevap vermek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için Şam (Esed) güçleriyle koordineye geçmeye hazır olunduğu” kaydedildi.

Petrol sevkiyatını artırdı

Esed’e Türkiye’ye karşı birlikte çatışma teklifi yapan terör örgütü YPG, bununla da yetinmeyip, Rusya aracılığıyla rejim yetkilileriyle Kamışlı ilçesinde bir araya geldi. Esed rejimiyle yapılan görüşmelerde askeri ortaklığın yanı sıra YPG’nin Şam’a ham petrol sevkıyatını iki katına çıkarma sözü verdiği, bunun da yeni dönem için bir iyi niyet göstergesi olduğu belirtildi.