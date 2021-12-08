YPG, DEAŞ'lıları Peşmerge'nin üzerine saldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aralık ayı içerisinde 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve Engelli Aylıkları kapsamında 1,13 milyar TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Bakan Yanık, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edilebileceğinin bilgisini verdi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Sebep sincar anlaşması

Sincar Ezidi Meclisi kurucularından Haydar Şeşo, "Sincar anlaşması uyarınca tartışmalı bölgelere Peşmerge ile Irak ordusundan oluşan ortak güçler konuşlanacak, yasal olmayan tüm silahlı güçler bölgeyi terk edecekti. Anlaşmanın uygulanmaması DEAŞ'a alan açıyor, teröristler bunu fırsat bilip Peşmerge güçleri, Kürt köyleri ve sivil halka saldırıyor" dedi.

Sincar anlaşması gereği bölgeden tamamen çıkmak zorunda olan YPG'nin, yine bölgede yasaklı duruma gelen Haşdi Şabi güçleri ile gizli ortaklık kurduğu öne sürülmüştü.

Basra'da bombalı saldırı

Irak'ın Basra kentindeki Cumhuri Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan bomba yüklü bir araç patladı. 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediği sanılıyor. Basra Valisi, 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak halka ve hükumete başsağlığı diledi.