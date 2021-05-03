  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
YPG çiftçileri hedef aldı! 1 çocuk öldü
AK Partili Turan Kılıçdaroğlu'nun asıl korkusunu açıkladı
Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü
Gündem YPG çiftçileri hedef aldı! 1 çocuk öldü
Gündem

YPG çiftçileri hedef aldı! 1 çocuk öldü

Afrin'de tarlada çalışan çiftçileri hedef alan terör örgütü YPG/PKK bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 07:27:00 - 2021-05-03 07:30:57

PKK'nın Suriye yapılanması YPG tarafından Afrin kırsalındaki bölgede düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti.

Bölge kaynakları tarafından edinilen bilgilere göre, Afrin kırsalındaki bölgede tarlada çalşan sivillerin üzerine YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtilen füze ve havan toplu saldırı düzenlendi.

Sivillerin bulunduğu tarlaya 8 adet top mermisinin isabet ettiğini belirten kaynaklar, saldırıda anne ve çocuğu ile diğer bir köylü yaralandığı kaydetti.

Saldırıda yaralanan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda, saldırı anına dair kaydedilen görüntüler de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor.

Operasyon sonrası Sedat Peker'den ilk açıklama! İsim verdi
Gündem

Operasyon sonrası Sedat Peker'den ilk açıklama! İsim verdi

Evine yapılan operasyonun ardından bir açıklama yayınlayan Sedat Peker, operasyonun arkasında olduğunu iddia ettiği kişiyi açıkladı...
Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün
Dünya

Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaşa 'evleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay