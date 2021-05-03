YPG çiftçileri hedef aldı! 1 çocuk öldü

PKK'nın Suriye yapılanması YPG tarafından Afrin kırsalındaki bölgede düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti.

Bölge kaynakları tarafından edinilen bilgilere göre, Afrin kırsalındaki bölgede tarlada çalşan sivillerin üzerine YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtilen füze ve havan toplu saldırı düzenlendi.

Sivillerin bulunduğu tarlaya 8 adet top mermisinin isabet ettiğini belirten kaynaklar, saldırıda anne ve çocuğu ile diğer bir köylü yaralandığı kaydetti.

Saldırıda yaralanan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda, saldırı anına dair kaydedilen görüntüler de yer aldı.