Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.22 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaza Yerköy-Yozgat D-200 karayolunda meydana geldi. M.C.A idaresinde bulunan 44 FJ 429 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan M. D ve G. D 112 sağlık ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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