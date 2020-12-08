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Aktüel Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:37:46 -
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Akdağmadeni ilçesinde dinlenme tesisindeki bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 83 sikke, 6 bronz yüzük, metal mühür, 3 metal hac, 4 bronz hayvan heykeli, küpe, 2 metal kolye ucu, ok ucu, metal kaşık ucu ve figür olmak üzere 103 obje bulundu.

Olayla ilgili A.K. ve F.K. gözaltına alındı.


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