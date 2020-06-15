  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yozgat’ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele geçirildi

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 adet bakır sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:36:10 -
Yozgat’ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele geçirildi

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 adet bakır sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Söbeçimen köyü mevkiinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde Selçuklu dönemine ait 97 bakır sikkeyi ele geçirdi.


Aramada bulunan sikkelere el konulurken olayla ilgili 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı