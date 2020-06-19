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Aktüel

Yozgat’ta maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, Yozgat’ta bazı vatandaşların kalabalık alanlarda maske takmadığı ve sosyal mesafe önlemlerini aksattığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:33:21 -
Yozgat’ta maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, Yozgat’ta bazı vatandaşların kalabalık alanlarda maske takmadığı ve sosyal mesafe önlemlerini aksattığı görüldü.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılırken Yozgat’ta vatandaşların bu uyarılara yeterince riayet etmediği görüldü.


Kalabalığın yoğun olarak görüldüğü Yozgat Lise Caddesinde bazı vatandaşlar maske kullanımına özen gösterirken bazılarının ise hiç maske takmadığı gözlendi. Sosyal mesafeyi de hiçe sayan kimi vatandaşlar maske takmadıkları gibi kalabalık içerisine girmekten de çekinmedi.


Lise Caddesi doğu ve batı girişlerinde görev yapan emniyet güçleri, maske takılması konusunda vatandaşları uyararak ateş ölçümü yapıp, vatandaşların caddeye girişlerini sağladı.

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