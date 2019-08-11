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Yozgat’ta kurban satışları birinci gün de devam etti

Yozgat hayvan pazarında kurban satışları bayramın birinci günü de devam etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:59
Yozgat’ta kurban satışları birinci gün de devam etti

Yozgat hayvan pazarında kurban satışları bayramın birinci günü de devam etti. Satıcı ve vatandaş arasında kıyasıya pazarlıklar yaşandı.


Yozgat’ta bayram namazını kılan vatandaşlar, belediyenin gösterdiği alanlarda kurbanlarını kesti. Bayram namazının kılınmasının ardından kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar aldıkları büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları, kesim alanlarına getirdi. Bazı vatandaşlar kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih ederken bazıları da kesim alanına gelen kasaplara kestirmeyi tercih etti. Kurbanını daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar ise bayramın birinci günü kurban satış yerlerine gitti. Kimisi bayram yoğunluğundan kimisi de daha ucuz olur diye bayramın ilk günü sıkı pazarlıklara girişti. Kurbanlarını alan vatandaşlar, satış alanında kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdiler.


Elde kalan kurbanlarını tekrar götürmek istemeyen satıcılar hayvanlarını daha düşük fiyatlara vermek zorunda kaldı. Bu durumdan memnun kalmayan satıcılardan Dursun Kılıç, “60 tane getirdim 40 tanesini sattım, 20 tanesi duruyor. Bugün de satacağım, yarında satacağım. Fiyatlar düştü. Aynı geçen seneki fiyat. Kalan kurbanları da köye götüreceğim. Başka çaremiz yok” dedi.


Çelebi Tokat isimli satıcı ise pazara 300 tane küçükbaş hayvan getirdiğini bunların 115 tanesini sattığını söyleyerek “Şu anda yem fiyatları gayet yüksek, arpa fiyatları bin 200 lira bunu yedirmezsen etlenmiyor yedirmezsen cepten gidiyor. Bundan sonra ne olacağı belirsiz. Bu kalan hayvanlar ana sermayesini yiyecek. Bize yine bir şey kalmayacak. Yine çiftçinin hali harap, yapılacak bir şey yok” şeklinde konuştu.


Öte yandan, kurbanlık kesimlerinin başlamasıyla birlikte öğleye kadar tekme ve boynuz darbelerine maruz kalıp çeşitli yerlerini kestiren acemi kasaplardan 21 kişiye acil servislerde müdahale edildi. Yaralayan vatandaşlardan Turhan Türker isimli vatandaş, “Kurban keserken bıçak elimizden çıktı. Elimi kestim, tedavi için hastaneye geldim” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:59
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