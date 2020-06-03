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Aktüel

Yozgat’ta kene ölüme yol açtı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde kene tarafından ısırılan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:52:21 -
Yozgat’ta kene ölüme yol açtı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde kene tarafından ısırılan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Çekerek, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde toprağa verildi.


Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek’in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ömer Çekerek’in ölümü ile Yozgat’ta 2020 yılı içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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