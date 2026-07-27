  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyuşturucu ve alkolü özendiriyordu! Sözde rapçi Blok3'e suikast girişimi 3 aylık bebeği olan anneye şiddet ve tehdit! Ellerin kırılsın ayyaş herif! Sıcak hava dalgası ölüm oranlarını zirveye taşıdı! Avrupa’nın en ağır bilançosu o ülkeye ait Doktorların ölür dediği İngiliz Antalya’da sağlığına kavuştu Ankara suya gömüldü, fondaş medya algı peşine düştü! Sözcü’ye tokat gibi cevap ABD'yi alarma geçiren görüntü! Çin'in gizli silahı ilk kez görüldü CHP'deki kavga daha yeni başlıyor! Mehmet Acet'ten çarpıcı analiz Türkiye konusunda Trump’a yalvaracak! ‘Ağlama duvarı’nı Washington'a taşıyor Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler
Aktüel Az daha düğün iptal olacaktı! Gelinin kardeşi kapıyı açmak için 50 bin lira istedi
Aktüel

Az daha düğün iptal olacaktı! Gelinin kardeşi kapıyı açmak için 50 bin lira istedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kız isteme töreni öncesinde yaşanan "kapı açma bahşişi" pazarlığı, aileler arasında gergin anlara neden oldu. Gelinin kardeşinin kapıyı açmak için 50 bin lira istemesi, yağmur altında bekleyen damadın ailesinin tepkisini çekti.

Kız isteme töreni için gelinin evine gelen damat tarafı, kapıda beklemediği bir taleple karşılaştı. Adet gereği kapıyı kapatan gelinin kardeşi, içeri girmek isteyen aileden 50 bin lira istedi. Talep edilen paranın verilmemesi  halinde kapıyı açmayacağını belirten genç kız, bir süre damat tarafını kapıda bekletti.

YAĞMUR ALTINDA SİNİRLER GERİLDİ

Bu sırada etkili olan yağmur nedeniyle damadın annesi ve yakınları zor anlar yaşadı. Kapının açılması için istenen miktarın yüksek olduğunu düşünen bazı aile üyeleri, duruma tepki gösterdi. Ancak gelinin kardeşi, gelen tepkilere rağmen talebinden vazgeçmedi. 50 bin lirayı aldıktan sonra kapıyı açan genç KIZ, kendisine tepki gösterenlere, “Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar” sözleriyle karşılık verdi. Yaşananların ardından aileler eve girerken, törende kısa süreli gerginlik yaşandı. Kapı bahşişi nedeniyle yaşanan anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23