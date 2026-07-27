Az daha düğün iptal olacaktı! Gelinin kardeşi kapıyı açmak için 50 bin lira istedi

Kız isteme töreni için gelinin evine gelen damat tarafı, kapıda beklemediği bir taleple karşılaştı. Adet gereği kapıyı kapatan gelinin kardeşi, içeri girmek isteyen aileden 50 bin lira istedi. Talep edilen paranın verilmemesi halinde kapıyı açmayacağını belirten genç kız, bir süre damat tarafını kapıda bekletti.

YAĞMUR ALTINDA SİNİRLER GERİLDİ

Bu sırada etkili olan yağmur nedeniyle damadın annesi ve yakınları zor anlar yaşadı. Kapının açılması için istenen miktarın yüksek olduğunu düşünen bazı aile üyeleri, duruma tepki gösterdi. Ancak gelinin kardeşi, gelen tepkilere rağmen talebinden vazgeçmedi. 50 bin lirayı aldıktan sonra kapıyı açan genç KIZ, kendisine tepki gösterenlere, “Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar” sözleriyle karşılık verdi. Yaşananların ardından aileler eve girerken, törende kısa süreli gerginlik yaşandı. Kapı bahşişi nedeniyle yaşanan anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.