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Yaşam Sürücü canını zor kurtardı! Bir hafta serviste kaldı, 10 dakikada kül oldu
Yaşam

Sürücü canını zor kurtardı! Bir hafta serviste kaldı, 10 dakikada kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Eskişehir’de bir haftalık bakımın ardından servisten teslim alınan otomobil, yola çıktıktan yaklaşık 10 dakika sonra alev aldı.

Eskişehir’de bakımları yeni tamamlanan otomobil, servisten çıktıktan dakikalar sonra çevre yolunda yanmaya başladı.

 

Olay, çevre yolunun Uluönder Mahallesi mevkii Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Boztoprak idaresindeki 26 AJE 898 plakalı otomobil, yaklaşık 1 haftadır bulunduğu Teksan Sanayi Sitesi'ndeki servisten alındıktan kısa bir süre sonra motor bölümünden alev aldı. Bütün bakımları yeni yapılan otomobilin motor ve iç aksamı birden tutuşurken, sürücü kendini dışarı atarak canını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

 

“Az daha ben yanıyordum”

Olayın şokunu üzerinden atamayan İhsan Boztoprak, otomobilini servisten yeni çıkardığını belirterek, "Aracımı 10 dakika önce Teksan'daki servisten aldım, burada tutuştu. Yaklaşık 1 haftadır servisteydi ve bütün bakımlarını yaptırmıştım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Birdenbire tutuştu araba. Kendimizi dışarı zor attık, az daha ben yanıyordum. Araçta tek başımaydım. Motor bölümü, iç aksamları her yeri yandı; araba şu an pert, çöp yani. Ben yanmadığıma şükrediyorum" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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