Erdem Atay’dan çarpıcı tespit! “Kılıçdaroğlu’nun en büyük neferi Özgür Özel!”

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdem Atay'ın açıklamaları şöyle:

“Size soruyorum; En büyük Kılıçdaroğlu’cu kim? Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nu senden, benden, ordan, burdan, gördüğünüz herkesten daha fazla savunmuş, onun emir erliğini yapmış kim? Özgür Özel, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba...

Şu an Yeni Parti'de olan herkes Kılıçdaroğlu'nun en büyük neferleri, en büyük çocukları.

Şimdi siz bu çocukları aldınız ‘bu bizi kurtaracak’ dediniz. Bir de Kılıçdaroğlu’na laf ederken

‘CHP’nin kurumsal kimliğine hakaret ediyorsunuz’ diyorlardı” şeklinde konuştu.