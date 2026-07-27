Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü!
Samsun’un İlkadım ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Samsun’un İlkadım ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi
Edinilen bilgiye göre, Nuri Ardal’a ait 06 SEZ 86 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler traktörü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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