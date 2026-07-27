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Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı Tarihi mezarın üzeri çakıl taşlarıyla kapatılıp Otopark yaptılar Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü! Balkanlar'da kritik hamle! AB kapısındaki ülke için tarihi çağrı yapıldı! Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle Trabzonspor'un yıldızından Arjantin'e füze! 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi! Avrupa'dan gelen tehlikeye karşı alarm verildi! Bakan Bolat duyurdu: Bir de nankör derler! Aydın'da bir kedi aylardır ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
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Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü!

Samsun’un İlkadım ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Foto - Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü!

Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Foto - Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü!

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi

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Foto - Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü!

Edinilen bilgiye göre, Nuri Ardal’a ait 06 SEZ 86 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler traktörü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

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Foto - Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü!

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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