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Gündem Bakan Işıkhan’dan tıbbi mama ödemesi paylaşımı Geleceğimize 3,1 milyar lira verdik
Gündem

Bakan Işıkhan’dan tıbbi mama ödemesi paylaşımı Geleceğimize 3,1 milyar lira verdik

Yeniakit Publisher
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Bakan Işıkhan’dan tıbbi mama ödemesi paylaşımı Geleceğimize 3,1 milyar lira verdik

Bakan Işıkhan "İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik" açıklaması yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz."

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Yorumlar

Normal süt firmalarında çalışan ücretlerinin beş katını ödüyor tıbbi mama üreten süt firmaları Almanya'da! Varın siz düşünün firmanın kârını!!! Neden yerli olmasın!?

Türkiye'de SGK tarafından ödemesi yapılan alerji ve metabolizma amaçlı tıbbi mamaların çok büyük bir kısmı ithal ürünlerden oluşmaktadır.Türkiye ilaç ve tıbbi beslenme pazarındaki genel durum şu şekildedir:Neden İthal?Özel Formülasyon: İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebekler için üretilen mamalar (aminoasit bazlı veya tam hidrolize mamalar), yüksek teknoloji ve özel laboratuvar altyapısı gerektiren formüllerdir.Küresel Markalar: Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın ödeme listesinde (SUT) yer alan Neocate, Pregomin AS veya Aptamil Prosyneo gibi yaygın tıbbi mama markaları küresel ilaç ve beslenme şirketleri (Nutricia, Nestlé Health Science vb.) tarafından yurt dışında üretilip Türkiye'ye ithal edilmektedir.Yerlileşme Çalışmaları Ne Durumda?Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), geçmiş yıllarda tıbbi mamalarda (enteral beslenme ürünleri) dışa bağımlılığı azaltmak için "yerelleşme/yerli üretim" hamleleri başlatmıştır.Birçok uluslararası ve yerli firma, bu teşvikler doğrultusunda tıbbi mamaların bir kısmını Türkiye'deki tesislerde üretmek için yatırım ve gönüllü yerelleşme projeleri yürütmektedir.Ancak bebeklere yönelik ileri derece koruyucu/alerjik tıbbi mamalarda ithalat ağırlığı halen baskın durumdadır.

Allah devletimize milletimize zeval vermesin.

Allah devlet yetkililerimizin devletimizin milletimizin her türlü hayrına olan icraat ve girişimlerinde hayrlı muvaffakiyetler ihsan eylesin. İnşêellah ebn kısa sürede tıbbi mama ithal eden konumundan, ihraç eden hâle getirsin vatanımızı. Âmiyn.
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