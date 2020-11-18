Yozgat'ta farklı dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şefaatli ilçesinde İ.İ. ve S.İ'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerindeki aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 101 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.