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Yerel Yozgat’ta ekmek 8 liradan satılmaya başlandı
Yerel

Yozgat’ta ekmek 8 liradan satılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:49:00 -
Yozgat’ta ekmek 8 liradan satılmaya başlandı

Yozgat’ta 6.5 liradan satılan 210 gram somun ekmek, bugün itibarıyla 8 liradan, kentin yöresel lezzetlerinden olan parmak çörek ise 9 liradan satışa sunuldu.

Yozgat’ta fırıncıların zam talebi üzerine 6.5 liradan satılan 210 gram somun ekmek bugün itibarıyla 8 liradan satışa sunuldu. 210 gram pide fiyatının 9 liraya çıktığı şehirde, yine aynı gramajdaki yöresel lezzet parmak çöreğinin fiyatı da 7 liradan 9 liraya yükseltildi.

Ekmeğe en son 6 ay önce zam yapılmış, 4 lira olan 200 gram ekmeğin gramajı 10 gram artırılarak 210 grama ve fiyatı da 6,5 liraya yükseltilmişti.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde uzun yıllar esnaflık yapan fırıncı Mustafa Kaplanoğlu, “210 gram ekmeğimizin fiyatı 6.5 liradan 8 lira, aynı gramajdaki pidemiz de 9 lira oldu. Vatandaşlarımız olumlu karşıladı bu fiyatı, herhangi bir tepki almadık. Maliyetlerimiz arttı, işçi giderleri arttığı için ekmek fiyatlarına zam geldi. Bize göre çok makul oldu, büyükşehirlerde ekmek 10 liradan satılıyor” dedi.

Fırıncı esnaflarından Hakan Uğur ise, “Çekerek ilçemizde 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. 210 gram ekmeğimiz 8 liradan satışa sunuldu. Maliyetlerimiz çok yüksek, fırınlarımız doğalgazlı, iş yerimiz kira ve un fiyatları da yüksek olduğu için ekmeğin fiyatını artırdık. Bize göre bu fiyat çok uygun, müşterilerimiz de bunu makul karşılıyor” şeklinde konuştu.

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