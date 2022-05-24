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Yerel Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 10 zanlı yakalandı
Yerel

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 10 zanlı yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 09:11:00 -
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 10 zanlı yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi destekli, biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 9 adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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