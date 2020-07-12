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Aktüel

Yozgat'ta açılacak Bozok OSB için ilk ihale 23 Temmuz'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:56:28 -
Yozgat'ta açılacak Bozok OSB için ilk ihale 23 Temmuz'da yapılacak

ANKARA (AA) - Yozgat'a ikincisi kurulacak Bozok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için 23 Temmuz'da altyapı ihalesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın teşvik ve destekleriyle yerel üretimin canlandırılması ve fabrikaların tedarik ağında karşılaştığı sorunları gidermek amacıyla yürütülen "Yozgat Tedarik Zinciri Projesi" ile Yozgat OSB'de yüzde 90'ı aşan doluluk oranına ulaşıldı.

Bu gelişmelerin neticesinde hazırlık çalışmaları hızlandırılan Bozok OSB Projesi 2017 yılında yatırım programına alındı.

Yozgat-Alaca-Sorgun Yol Kavşağı Mevkisi'nde yer alan proje, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'na 2,5, hızlı tren hattına 7, il merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta kurulacak.

OSB'nin kurulacağı nokta aynı zamanda Çorum-Kayseri ve Ankara-Yozgat-Sivas E-88 kara yollarının kesişim noktasında yer alıyor.

Yer seçimi ve sınırlarının belirlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan ve 123 hektarlık alana sahip olacak projenin altyapı ihalesi 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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