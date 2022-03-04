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Yerel Yozgat'ta 15 araç birbirine girdi
Yerel

Yozgat'ta 15 araç birbirine girdi

Yozgat'ta, buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 08:31:00 -
Yozgat'ta 15 araç birbirine girdi

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-88 karayolu şehir geçişinde meydana geldi. Kar yağışının ardından buzlanma oluşan yolda sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Osman L. yönetimindeki 66 PF 019 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine giren bir TIR, kayarak duran otomobillere çarptı. TIR'ın çarptığı anlar ise kameraya yansıdı. TIR'ın ardından gelen araçların da çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 15 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Zincirleme kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araç sürücüleri, tuzlama çalışmasının zamanında yapılmadığını belirterek tepkilerini gösterdi.

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