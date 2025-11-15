  • İSTANBUL
Yozgat'a mevsimin ilk karı düştü
Yerel

Yozgat’a mevsimin ilk karı düştü

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışının görüldüğü Yozgat'ta kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İç Anadolu Bölgesi'nin çeşitli illerinde kar yağışı görüldü. Yozgat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Akdağmadeni ilçesini beyaza bürüdü. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçede bulunan ormanlık alan, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Ormandaki eşsiz manzara dron ile havadan görüntülendi.

Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok! A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun'un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
İstanbul'daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Arınç'ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
