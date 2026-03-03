  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristbaşı: Bambaşka bir İran ortaya çıkaracağız! ABD'den 5 ülkedeki personeline uyarı: Derhal ülkeyi terk edin! Dünya İran’daki kız çocuklarına kör Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı girişimi! Mossad ajanları son anda yakalandı ‘Üçüncü adaylığın önü açık’ MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar Barışın anahtarı Türkiye! Savaşı ancak Reis durdurdu Mart ayı kira zam oranları belli oldu! Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin! TÜİK verileri açıkladı! Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Gündem Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi!
Gündem

Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve israil'in İran'a başlattığı saldırıların başından bu yana son üç günde yaptığı telefon görüşmeleriyle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortak saldırılar başlatmasının ardından, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefonda gelişmeleri ve saldırıların durdurulması için atılabilecek adımları görüştü.

Fidan, aynı gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, bölgedeki saldırıları ele aldı.

Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki tırmanmayı değerlendirdi. Kallas ile telefon görüşmesinde, çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.

Fidan, 1 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda, İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Aynı gün Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Fidan, 2 Mart'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.

Bakan Fidan, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefon görüşmesinde karşılıklı olarak bölgedeki çatışmaların yansımalarını değerlendirdi.

Fidan, ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldı. Görüşmede mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların sona ermesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan, 2 Mart'ta Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alınırken, saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması
Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması

Gündem

Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?
Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

Gündem

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap
'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap

Gündem

'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Iran israili yoketsin ondansonra savaş bitsin dünyada,ortadoğuda huzura kavuşsun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23