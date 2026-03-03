Sivas suya doydu! Son 10 yılın yağış rekoru kırıldı, kuraklık haritası değişti

'RÜZGARLA KARLAR ANİDEN ERİDİ' Karların ani erimesi ve toprağın suya doyması nedeniyle bazı sel ve taşkınların da yaşandığını belirten Dr. Kartal, “Kar yağışı ile birlikte lodosun aniden esmesiyle hiç beklemediğimiz dönemlerde çok çabuk kar erimelerine neden oldu. Lodosun bir etkisi var, 'insana buz gibi, kara köz gibi değer' denir. Köz gibi değen rüzgar neticesinde karlar aniden eridi. Toprak da suya doyduğu için, karlar yüzeysel akışa geçti. Bu da sele neden oldu. Bu taşkınları aslında insanların tahmin edememesi, yanlış arazi seçimleri, dere yataklarına yerleşim yapmaları, yamaçlar altına konuşlanması sel riskini artırdı. Bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Bu da istemediğimiz bir durum" diye konuştu. (DHA)